Tiando invite les électeurs à accomplir leur devoir civique

A quelques heures du scrutin du dimanche 17 mai 2020 comptant pour l’élection des conseillers communaux et municipaux, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) Emmanuel Tiando a adressé un message à tous les électeurs.

A travers ce message, le président de l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin rassure tous les électeurs que comme à l’accoutumée, la CENA s’est investie dans la préparation de cette élection en se conformant aux dispositions du Code électoral et en concertation avec toute les parties prenantes.

« Vous avez eu l’occasion d’écouter les messages des partis politiques et de connaître aussi leurs candidats. C’est à vous que revient maintenant la parole en exprimant votre choix dans le secret de l’isoloir », a déclaré Emmanuel Tiando. A cet effet, il invite les uns et les autres à « vaincre la peur et à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique ».

« Le contexte de ces élections est très spécial », a souligné le président de la CENA. M. Tiando exhorte les électeurs à « plus de prudence et plus de vigilance dans le déroulement du scrutin ». La question de la sécurité sanitaire, insiste-t-il, doit être considérée comme « le principal défi de ce scrutin ».

2.190.235 électeurs sont attendus dans 14.941 postes de vote répartis dans 7.840 centres de vote.

F. A. A.

16 mai 2020 par