Tête-à-tête entre les Chefs d’Etat-Major du Niger et Bénin

A la tête d’une délégation de haut niveau, le Général de Division Salifou Modi, Chef d´État-Major Général des Forces Armées du Niger (FAN) est arrivé le vendredi 11 novembre 2022 au Bénin pour une visite travail et d’amitié en République du Bénin.

Le Chef d´État-Major Général (CEMG) des Forces Armées Béninoises (FAB), le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi a souhaité la bienvenue à son homologue. Il a dit sa joie de revoir le Général de Division Salifou Modi qu´il avait rencontré quelques mois plus tôt à Niamey. Le Chef d´État-Major Général (CEMG) des Forces Armées Béninoises (FAB) a salué les liens fraternels entre le Niger et le Bénin.

Le Général de Division Salifou Modi, Chef d´État-Major Général des Forces Armées du Niger (FAN) a dit sa joie d’être au Bénin sur invitation du Chef d´État-Major Général (CEMG) des Forces Armées Béninoises (FAB).

Les deux hommes ont ensuite eu un tête-à-tête. Les échanges ont tourné autour de la nécessité absolue pour les deux armées de coopérer davantage sur la question de la lutte contre le terrorisme.

Le Niger et le Bénin ont en commun le fleuve Niger qui est une zone en proie aux incursions de groupes armés.

