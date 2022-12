Tête-à-tête Talon-Kagamé aux Etats-Unis

Le président béninois Patrice Talon et le président du Rwanda Paul Kagamé ont échangé en marge du Sommet Etats-Unis/Afrique.

La coopération entre le Bénin et le Rwanda dans le domaine de l’économie, le renforcement de capacités et plusieurs autres points sont les sujets au centre des échanges entre le président béninois Patrice Talon et le président du Rwanda Paul Kagamé.

La rencontre entre les deux Chefs d’Etat s’est tenue en marge du Sommet Etats-Unis/Afrique ouvert depuis le mardi 13 décembre 2022

President Kagame met with President Patrice Talon of Benin on the sidelines of #USAfricaLeadersSummit22. The two Heads of State discussed ongoing areas of collaboration including capacity building & economic partnership, & committed to establish additional areas of cooperation. pic.twitter.com/ffidnA2In5

