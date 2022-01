Tête-à-tête Talon-Kaboré à Accra

L’axe Cotonou-Ouagadougou se renforce à Accra (Ghana). Le président de la République du Bénin, Patrice Talon et le chef d’Etat du Burkina Faso Christian Kaboré se sont entretenus le dimanche 09 janvier 2021 en marge de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le redynamisation des relations bilatérales entre le Bénin et le Burkina Faso étaient au centre des échanges entre le chef de l’Etat Patrice Talon et son homologue Christian Kaboré le dimanche 9 janvier 2021. C’est en marge de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Accra (Ghana) sur la transition politique de cinq ans proposée par le pouvoir en place au Mali.

