Tayc et Dadju reçus par Talon

Les artistes Tayc et Dadju séjournent au Bénin depuis dimanche 09 juin 2024 dans le cadre de la réalisation d’un projet avec le centre Eya. Ils ont été reçus entre autres par le chef de l’Etat Patrice Talon.

Tayc et Dadju au Bénin non pas pour un spectacle, mais pour la réalisation d’un projet important avec le centre Eya. Ils ont été accueillis à leur descente d’avion dimanche 09 juin 2024, par le promoteur, Lionel Talon, fils du président de la République.

Ces deux grandes figures de la musique africaine sont dans le pays pour le tournage d’un clip, selon les informations.

Grâce à la collaboration entre ces deux artistes et le centre Eya, c’est la culture béninoise qui sera une fois encore, au-devant de la scène africaine, et internationale.

Les deux artistes ont été reçus pendant leur séjour au Bénin, par le chef de l’Etat Patrice Talon.

On attend avec impatience, l’œuvre qui sera réalisée en collaboration avec le centre Eya.

