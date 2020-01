La TVM payable via Mobile Money de MTN

Encore un soulagement pour les abonnés du réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin. Grâce à leurs comptes Mobile Money, ils pourront désormais payer la Taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Le lancement officiel de la plateforme de paiement a eu lieu dans l’après-midi de ce lundi 13 janvier 2020 à Cotonou en présence du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, du représentant du ministre de l’économie, le directeur général de MTN-Mobile Money, Serge Soglo et d’autres.

Selon le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, « la plateforme de paiement conçue est une application qui permettra au contribuable de payer ses taxes via la téléphonie mobile sans se déplacer ». Si les paiements dans les recettes ne disparaissent pas toute suite, observe-t-il, la plateforme lancée a l’avantage de donner deux modes de paiement. Le directeur général des impôts a cité entre autres, le paiement USSD, compatible avec tout type de téléphone portable, et le mode de paiement via une application mobile téléchargeable dans le Store, et destiné uniquement aux utilisateurs de Smartphones. « Le paiement d’autres natures d’impôts pourra être engagé plus tard à cette plateforme », a-t-il annoncé indiquant qu’il s’agit d’une « réforme majeure qui vient non seulement dynamiser le service de paiement à travers la digitalisation, simplifier considérablement les procédures de paiement de la TVM mais aussi résoudre l’épineux problème des longues files d’attentes observés à l’approche de l’échéance du paiement de ces taxes ». « A la DGI, la digitalisation n’est plus une option, mais une obligation, a fait savoir Nicolas Yenoussi rassurant des efforts de l’administration des impôts à faciliter au quotidien, la tâche aux contribuables dans l’accomplissement de leurs formalités administratives.

Le directeur général de MTN-Mobile Money, Serge Soglo a exprimé pour sa part, la joie de MTN-Bénin d’inaugurer ce service qui rejoint la panoplie des services dont dispose la direction dont il a la charge. « Bientôt MTN Mobile Money fêtera ses 10 ans », a-t-il rappelé rassurant de l’expérience du réseau de téléphonie mobile en matière de la finance digitale. « En tant qu’entreprise au niveau de la finance digitale, nous sommes totalement engagés à pouvoir accompagner la digitalisation au niveau du gouvernement, […] à travers le ministère des finances et toutes les autres directions de ce ministère », a souligné Serge Soglo. Après avoir rappelé les différentes réformes dans le domaine de la digitalisation, il a réaffirmé la détermination de MTN Mobile Money à accompagner le gouvernement pour tout ce qui concerne la dématérialisation de la monnaie. A travers le paiement de la TVM via Mobile Money, MTN-Bénin entend offrir l’opportunité au peuple béninois de manière générale, et aux abonnés MTN Mobile Money en particulier, la possibilité de payer leurs services financiers en ligne, a expliqué le directeur général. Outre la TVM, il s’agit du service de paiement des factures SBEEE lancé il y a quelques mois, a-t-il expliqué. A travers le nouveau service, les clients MTN Mobile Money peuvent à tout moment payer leur TVM. Ce qui selon lui, entre dans la dynamique d’autonomisation de la clientèle par rapport aux différents services offerts.

Le code à composer pour les abonnées Mobile Money *400#, puis 2 pour MoMo Pay suivi des instructions

Le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, Joël Zodjihoué, représentant le ministre Wadagni a rappelé la volonté du gouvernement d’œuvrer à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication comme catalyseur de dynamique économique, et de modernisation du Bénin pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale d’ici 2021. Raison pour laquelle le ministère de l’économie et des finances fait depuis quelques années de la transformation numérique, une priorité. « Avec la nouvelle plateforme, les pertes de temps jadis enregistrées lors du paiement de ces taxes sont révolues, et les clients disposent désormais d’un accès facile et équitable à ce service numérique », a-t-il souligné. « Les chantiers de la digitalisation sont avant tout une question d’hommes et de leadership », a précisé le secrétaire général du ministère des finances, rassurant de l’engagement du gouvernement à donner un coup d’accélérateur à la digitalisation de l’administration.

Joël Zodjihoué a pour finir, émis le vœu que ce nouvel instrument puisse contribuer efficacement à l’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables, mais aussi à leur faciliter l’accomplissement des procédures administratives.

F. Aubin AHEHEHINNOU

13 janvier 2020 par