Talon, un homme d’Etat, responsable et de grand cœur

Au cours d’une émission spéciale intitulée ‘’Patrice Talon tel qu’on ne le connaît pas’’ sur la télévision nationale ce dimanche 05 avril 2020, le directeur à la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué aux populations béninoises, les qualités de l’actuel locataire de la Marina. A l’en croire, rigueur, responsabilité et grand cœur caractérisent le Chef de l’État.

Dans la perspective de faire mieux connaître la personnalité de Patrice Talon, le directeur à la communication de la présidence de la République dit avoir interrogé son entourage, (parents, proches, amis et connaissances etc.) dont les révélations l’ont beaucoup édifié sur la nature du président de la République, et comment l’appréhender. Contrairement à ce que certains pensent, « Patrice Talon est un homme rigoureux et exigeant mais c’est aussi un homme de grand cœur qui n’a rien de l’homme méchant », a-t-il souligné.

L’autre valeur qui caractérise le chef de l’Etat selon Wilfried Léandre Houngbédji, c’est son sens d’équité dans le traitement des agents. Sanctionner un agent, le lien de parenté et de proximité comptait très peu pour Patrice Talon.

« Si on ne sanctionne pas aujourd’hui celui-là qui a fait mal, de quel droit sanctionnerait-on quelqu’un d’autre ? », est l’un des arguments que le président Talon oppose à ceux qui souhaitent un traitement en faveur de ses proches, a indiqué le directeur de la communication de la présidence. Pour lui, le seul souci qui motive Patrice Talon, c’est faire en sorte que les normes soient appliquées.

Et parlant des normes, elles conviennent à tout le monde lorsqu’elles sont édictées.

Selon M. Houngbédji, « la méchanceté dont beaucoup de personnes essaient de couvrir le président Talon est en réalité une manifestation de l’équité et de la justice tel qu’il en est le cas dans l’organisation des concours ». C’est « une somme de l’exigence, de la rigueur et des grandes ambitions », a-t-il précisé.

Le plus important n’est pas de lancer les projets sur fond de populisme

Il assure que la vision du chef de l’Etat est bel et bien sociale et « les résultats de sa gouvernance le prouvent à suffisance ». « Il faut juste voir que contrairement à la politique sociale de distribution de l’argent qui a prévalu jusqu’à 2016, nous sommes aujourd’hui à l’étape du social à travers des actions structurelles qui assurent le bien-être à tous et cela de manière équitable. L’effectivité de la déconcentration, la dématérialisation et les immenses réalisations dans les secteurs tels que l’eau, la santé, l’éducation sont suffisamment évocateurs », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

« Si ceux qui sont passés avant nous n’ont pas eu le courage de faire ce qui est bien, il nous faut le faire aujourd’hui pour nous mêmes et pour nos concitoyens de demain », a-t-il poursuivi.

Le directeur de la communication souligne que le plus important n’est pas de lancer les projets sur fond de populisme. Selon lui, « il est plus judicieux de planifier rigoureusement les projets et de travailler à leur mise en œuvre effective dans la discrétion ».

Sur la question de la dette du pays qui serait entrain de s’élargir au regard des grands chantiers en cours, il a précisé qu’il n’y a pas eu plus de pression fiscale. Le gouvernement travaille plutôt à élargir la base fiscale. Ce qui selon lui, permet de mobiliser plus de ressources. L’ambition du président Talon pour le Bénin à travers ces différents projets selon Wilfried Léandre Houngbédji, n’est en rien démesurée. « Nous savons travailler à avoir les moyens de notre politique. Là dessus, notre pays se caractérise désormais par un sérieux qui lui permet de mieux canaliser ses finances à travers une gouvernance saine, de lever des financements, de créer davantage de richesse et surtout de mettre un terme à la dilapidation des ressources », a-t-il soutenu.

« Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est plutôt le difficile qui est notre chemin vers le Bénin de rêve », a rappelé le directeur à la communication du palais de la présidence.

F. A. A.

5 avril 2020 par