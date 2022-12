Talon fait une demande aux USA pour l’attractivité des économies africaines

A l’occasion de la signature du Compact Régional du Millenium Challenge Corporation (MCC), mercredi 14 décembre 2022 aux Etats-Unis , le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon a fait un plaidoyer pour des investissements privés au Bénin en particulier et en Afrique en général.

« L’Afrique est très vaste mais certains pays sont des marchés assez petits, et donc l’attrait pour le monde des affaires est faible. Et si nous augmentons notre collaboration entre les pays africains, les pays qui ont de petits marchés, c’est un excellent moyen d’augmenter l’attractivité de nos pays. (…), a indiqué Patrice Talon, président de la République du Bénin, mercredi 14 décembre 2022 à l’occasion de de la signature du Compact Régional du Millenium Challenge Corporation (MCC).

« Je veux demander au MCC et à Madame Albright de lui demander de persévérer dans cette voie pour que bientôt nous puissions signer des pactes visant à promouvoir les investissements, les investissements privés américains, dans notre pays, car nous constatons, malgré tous les efforts déployés par les pays pour améliorer le climat, l’environnement climatique, que le nombre d’entrepreneurs privés des États-Unis en Afrique est faible », a poursuivi le Chef de l’Etat.

Pour le président béninois, les pays africains doivent améliorer leur attractivité mais « le développement ne peut pas venir uniquement des investissements dans les infrastructures et des investissements dans d’autres besoins de base pour le développement ». « Pour que la croissance soit réelle, nous avons besoin d’investissements du secteur privé. C’est la seule façon d’avoir un développement durable », a indiqué Patrice Talon.

