Talon élargit les attributions de l’ANAN

L’approvisionnement des cantines scolaires et une mission de coordination des interventions du secteur de l’alimentation ont été intégrés aux attributions de l’Agence nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN). C’est à travers un décret en date du 25 septembre 2024 modifiant le décret portant création de l’Agence.

L’article 5 des statuts de l’Agence nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN) a été modifié par décret signé du président de la République Patrice Talon et des ministres de l’Economie et des finances ; du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; de la Décentralisation et de la gouvernance locale ; de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche ; des Enseignements maternel et primaire ; de la santé.

Selon le décret N° 2024-1114, l’ANAN est chargée de coordonner les interventions du secteur de l’alimentation.

Au titre de sa mission de coordination, l’ANAN est chargée de : « assurer l’élaboration et l’adoption des documents de politique, des textes législatifs et des dispositions réglementaires nécessaires à l’expression effective de l’engagement politique du Gouvernement et des Collectivités locales dans le domaine de l’Alimentation et de la Nutrition ; coordonner les activités de toutes les structures nationales et internationales qui interviennent dans le domaine de l’Alimentation et de la Nutrition au Bénin ; formuler des directives, des normes et des recommandations en matière d’alimentation équilibrée, de consommation de nutriments clés et de prévention des carences nutritionnelles ; contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre correcte des Programme d’Alimentation et de Nutrition ; assurer le développement de programmes multisectoriels d’alimentation et de nutrition impliquant les différents intervenants notamment l’Etat, les collectivités locales, le secteur privé, les communautés et les organisations non gouvernementales ; promouvoir la santé et le bien-être à travers l’alimentation, en élaborant des programmes éducatifs pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques alimentaires, à l’équilibre nutritionnel et à l’importance de l’activité physique ; coordonner la gestion des crises alimentaires ».

Le décret précise les autres attributions de l’ANAN en matière d’alimentation et de nutrition.

L’INTEGRALITE DU DECRET MODIFIANT L’ARTICLE 5 DES STATUTS DE L’ANAN

17 octobre 2024 par ,