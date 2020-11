Talon échange avec Djougou sur les questions économiques

Dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de compte à Djougou mardi 17 novembre 2020, le Chef de l’Etat Patrice Talon a eu des échanges avec les populations sur des questions économiques.

A l’entame de son discours, le maire de la commune de Djougou, Malick Gomina a remercié le président de la République pour les actions phares menées dans la commune. Il s’agit entre autres du renforcement des capacités d’alimentation en eau potable, le stade, le marché en construction et le financement pour la rénovation des deux lycées techniques.

Le maire a aussi présenté quelques doléances à savoir : demande de gel du redéploiement des nouvelles recrues pour une période de cinq ans ; la fourniture d’eau portable dans le plus grand arrondissement de Djougou (Barienou) et le renforcement du plateau technique des centres de santé. A cela s’ajoutent l’accélération de la construction de la préfecture et de la cité administrative et l’installation d’usines de transformation de produits agricoles.

« Je n’ai pas entendu de doléances qui ne soient déjà prises en compte et programmées », a répondu le président Patrice Talon.

Plusieurs projets sont prévus pour la commune de Djougou notamment l’asphaltage des rues. Au plan sanitaire, un programme d’équipements des hôpitaux est en cours et 1600 agents dont 600 personnels de santé seront recrutés par l’Etat.

Le Chef de l’Etat s’est prononcé sur la demande d’une usine d’égrenage de Coton. « Vous avez parlé de l’usine de coton, je vous informe qu’un agrément a été donné pour l’installation d’une usine de coton et le propriétaire a 6 mois mais malheureusement la construction n’a pas démarré. Si en Janvier-Février, il ne commence pas, un autre le fera et l’usine de Djougou va travailler pour la campagne 2021-2022 », a indiqué le Chef de l’Etat.

Lors de la rencontre, Patrice Talon a évoqué le problème des transporteurs. L’Etat souligne-t-il, fait tout pour qu’à l’intérieur, le prix à la tonne métrique soit correct, mais les transporteurs sont taquinés sur ce prix hors du Bénin.

« Je n’ai pas arrêté d’en parler avec les autorités nigériennes. Si on n’harmonise pas au sein de l’UEMOA, on ne s’en sortira pas. Nous trouverons une solution pour sauver les transporteurs béninois », a promis le Chef de l’Etat.

18 novembre 2020 par