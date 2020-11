Talon constate l’avancement de la construction des marchés

Le Président Patrice Talon a fait ce mardi 03 novembre 2020 une visite inopinée sur les sites de construction des marchés urbains de Cotonou. Il était accompagné des ministres du cadre de vie et du commerce, de la Directrice de l’Agence du cadre de vie, du Directeur Général de la Sogema, du Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral et du deuxième Adjoint au Maire de Cotonou.

Patrice Talon s’est rendu sur les sites du marché Ganhi, de relogement de Xwlacodji, de Ménontin et les marchés de PK3 à Akpakpa, Aïdjèdo et Wologuèdè. Ces chantiers entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et région au Bénin.

La remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet a été faite le jeudi 12 décembre 2019. Ce projet qui vise à moderniser les marchés urbains et régionaux du Bénin permet également d’améliorer les conditions d’exercice des activités des femmes.

Sur les chantiers, Patrice Taon a constaté l’évolution des travaux de construction des marchés urbains de Cotonou. Il s’est aussi imprégné des difficultés des usagers du marché de Ganhi.

Selon le ministre José Tonato, en raison de la fermeture des frontières avec le Nigéria et la crise sanitaire du coronavirus, les travaux ont connu un léger retard. Les entreprises ITB, en charge des travaux ont réitéré leur engagement à exécuter les travaux dans les délais.

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Shadiya Alimatou Assouman a rassuré les femmes de la conduite à terme du projet. Les usagers des marchés de Cotonou ont salué l’engagement et la détermination du chef de l’Etat à améliorer les conditions d’exercice de leurs activités.

A.A.A.





