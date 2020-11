Talon appelle Tchaourou à la paix et à la réconciliation

Une étape importante a marqué la visite du Président de la République dans la commune de Tchaourou. En bon apôtre de la paix, Patrice Talon a demandé aux populations de tourner la page des rancœurs et d’oeuvrer pour le développement de la commune et du pays.

’’Moi j’ai pardonné, la République a pardonné, l’État a pardonné. C’est à vous de pardonner maintenant". Ainsi s’est exprimé le Président de la République Patrice Talon, jeudi 12 novembre 2020 au Centre des Jeunes et des Loisirs de Tchaourou. Patrice Talon a lancé un appel à la réconciliation. ‹‹ Je veux vous dire que l’heure de la réconciliation a sonné ››, a déclaré le Chef de l’État devant les populations.

A l’occasion de sa tournée dans les communes du Bénin, le Chef de l’État appelle ainsi les populations à la paix suite aux manifestations violentes qui se sont déroulées en 2019 lors des élections législatives. Le Chef de l’État a invité les sages, les notables et les élus locaux à transmettre son message de paix aux populations de Tchaourou.

Patrice Talon promet de revenir à Tchaourou pour voir si la communauté a entendu l’appel à la réconciliation. Selon les propos du Président, un comité composé de maires et d’autres personnalités de Tchaourou sera mis en place. L’objectif est d’examiner ce qui peut être fait à l’endroit des victimes et auteurs des violentes manifestations de 2019.

’’Depuis 5 ans, mon engagement est de faire ce qui complète ce que mes prédécesseurs ont fait", a rappelé Patrice Talon lors de sa tournée à Tchaourou.

Après Savè, Tchaourou, la première journée de la tournée du chef de l’État a pris fin à Parakou.

M. M.

12 novembre 2020 par