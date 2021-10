TROPICS BUSINESS SUMMIT DÉMARRE DU 12 AU 16 OCTOBRE 2021

L’événement attire des investisseurs et des traders mondiaux, des experts de l’industrie, des entrepreneurs qui cherchent à se développer en Afrique

Le Tropics Group of Companies présente son 5e TROPICS BUSINESS SUMMIT (TBS) annuel qui aura lieu virtuellement, du 12 au 16 Octobre 2021. Le thème du Sommet de cette année, Accélérer la transition vers l’économie circulaire, se concentrera sur huit secteurs clés pour les économies panafricaines offrant des opportunités aux investisseurs dans la finance et l’investissement en capital, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, les produits de consommation (FMCG), le tourisme durable, les télécommunications et la technologie, liés à l’économie, y compris l’écologie industrielle ou l’économie de fonctionnalité.

Cet événement de quatre jours s’appuie sur une communauté multiculturelle d’investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités sur de nouveaux marchés, de gouvernements cherchant à attirer de nouveaux investissements, d’entrepreneurs / startups à la recherche d’investissements en capital ou de nouveaux écosystèmes pour les aider à prospérer.

Le Sommet réunira un échantillon représentatif de dirigeants de classe mondiale, de décideurs et de décideurs politiques mondiaux clés, de responsables gouvernementaux, d’investisseurs internationaux, avec des idées et des idées pour aider à formuler des stratégies d’investissement, des chefs d’entreprise de tous les secteurs à l’avant-garde des tendances mondiales en matière d’investissement, les bureaux d’investissement, les PDG, les chefs de classe d’actifs, les propriétaires de petites et moyennes entreprises, les influenceurs, les innovateurs et les cadres supérieurs de l’investissement qui gèrent directement ou indirectement des actifs pour des entités d’investisseurs institutionnels à travers l’Afrique.

Le format numérique de l’événement offrira un contenu novateur et comprendra plus de 100 séances virtuelles, une salle de marché virtuelle, un marché et des fournisseurs de services, ainsi qu’une solide plateforme de réseautage où les participants anglophones, francophones, lusophones, hispanophones et arabophones pourront établir les liens dont ils ont besoin pour faire avancer leurs investissements.

En plus de l’événement de quatre jours, TBS organisera deux concours de pitch, avant le Sommet en octobre - Tropics Startups Pitch Competition le 24 Septembre 2021 et le Tropics Women in Business Pitch-Day le 25 Septembre 2021, à la fois à la recherche des startups les plus prometteuses où les entrepreneurs présenteront leurs produits et solutions innovants à un public mondial de grands investisseurs et de leaders de l’industrie. Les gagnants pourront repartir avec une chance de gagner plus de 800 000 $ en subventions et prix en espèces d’institutions financières, de sociétés d’investissement, de sociétés de capital-risque et d’institutions ; Partenaires.

Venicia Guinot, présidente et présidente exécutive et fondatrice de Tropics Business Summit, a déclaré : « Le sommet de cette année donnera aux participants l’accès à un contenu précieux, à une exposition mondiale et à l’établissement de liens pertinents avec les différents acteurs de l’écosystème de l’innovation. Notre sommet annuel est l’endroit où se rencontrent des réunions stratégiques et concluant des accords de business angels en démarrage, de capital-risque et de leaders de l’innovation d’Afrique, des Caraïbes et du monde entier.

Tropics Business Summit (TBS) est un forum d’affaires axé sur l’action et les résultats qui relie 54 pays africains au reste du monde. Le Sommet a lieu chaque année au mois d’octobre sous la forme d’un événement mondial en direct. Il s’agit d’un marché de la prise de marchés, où les organisateurs du sommet, avec leurs partenaires mondiaux, positionnent le continent africain comme une destination d’investissement clé, forgent de nouvelles synergies et structurent de nouveaux accords qui aideront à combler le déficit de financement. entre les marchés anglophones, francophones, lusophones et arabophones.

Les entreprises bénéficient de l’occasion de discuter avec des représentants des petites et moyennes entreprises (PME), des sociétés, des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs d’entreprises, du commerce les commissaires commerciaux, et plus encore, reçoivent des conseils sur le développement des marchés et l’accès aux marchés émergents étrangers.

Inscrivez-vous pour regarder le TROPICS BUSINESS SUMMIT à la maison ou au travail, gratuitement sur le web ; Les téléspectateurs du monde entier doivent s’inscrire à hello@tropicsbusinesssummit.com pour réserver leurs sièges virtuels à l’avance. Alternativement, vous pouvez vous inscrire à Eventbrite au TROPICS BUSINESS SUMMIT 2021

