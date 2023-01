TALON consulte sa majorité le weekend prochain

Le Chef de l’Etat Patrice TALON entame dès samedi 21 janvier 2023, une consultation avec les deux grands blocs de la mouvance présidentielle ; l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR). La rencontre qui intervient quelques jours après les résultats de l’élection législative vise à définir un nouvel accord de législature avec les deux formations politiques.

A partir du samedi 21 janvier 2023, le président TALON rencontre certains partis politiques. Il va recevoir tour à tour le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau, deux grands partis de la mouvance présidentielle ayant réussi à lever des sièges à l’élection législative du 08 janvier 2023.

Cette rencontre selon nos sources, permettra au Chef de l’Etat de définir d’une part, un nouvel accord de législature, et de faire le libre arbitre dans sa famille politique sur les positionnements au sein du bureau de l’assemblée nationale d’autre part. Il s’agira de faire en sorte que dans le cadre des tractations pour le contrôle du perchoir, qu’il y ait une unicité d’action au sein de ces deux grandes formations politiques qui ont accompagné et soutenu le chef de l’Etat depuis son premier mandat.

Seuls représentés de la 8e législature, ils ont révisé pour la première fois de l’histoire, la constitution du Bénin. Le Code électorale, et la discrimination positive en faveur des femmes pour les élections législatives (01 femme par circonscription électorale pour 24 femmes au moins à l’Assemblée nationale), les infractions à raison du genre, etc, sont entre autres les lois votées par la 8e législature.

A l’occasion de son message sur l’état de la nation en décembre dernier, le président de la République a témoigné de leur soutien dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur la revalorisation des salaires des travailleurs.

Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), et confirmés par la Cour constitutionnelle, ces deux partis de la mouvance présidentielle totalisent 81 sièges (53 pour l’UPR, et 28 pour le BR) au terme de l’élection du 08 janvier 2023. Ils sont suivis du parti Les Démocrates avec 28 sièges.

L’installation des députés de la 9e législature est prévue pour le 12 février prochain.

F. A. A.

19 janvier 2023 par ,