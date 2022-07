Sous scellés, la maison d’Ajavon vidée de ses biens

La résidence de Sébastien Ajavon sis à Cotonou, non loin de l’aéroport de Cotonou vient d’être vidée de tous ses biens meubles dans le cadre de l’affaire de redressement fiscal de 169 milliards FCFA opposant l’opérateur économique au fisc béninois.

Voiture, fauteuils et autre mobiliers meublant le duplex situé au sud du centre commercial Erevan à Cotonou, non loin de l’aéroport et appartenant à l’homme d’affaires Sébastien Ajavon ont été entièrement ramassés dans la matinée de ce vendredi 1er juillet 2022. C’est sous contingent des forces armées qu’il a été procédé à la mise en exécution de la décision de la Cour suprême ordonnant la saisie de la résidence de Sébastien Ajavon et de ses biens.

L’opérateur économique est poursuivi pour fraude dans le cadre d’un redressement fiscal d’un montant de 169 milliards FCFA pour TVA non reversées aux impôts.

Des scellés avaient été posés sur la résidence le 23 mars 2022.

Sébastien Ajavon a été à la présidentielle de 2016. Arrivé en 3è position à l’issue du scrutin, il a été un soutien de taille au candidat Patrice Talon.

Sébastien Ajavon vit en exil en France depuis 2016.

M. M.

1er juillet 2022 par