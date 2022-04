Soumaïla Yaya arbore ses galons de Général de police

Promu en Conseil des ministres au Grade d’Inspecteur Général de police de 2ème classe pour compter du 1er mars 2022, le Contrôleur général de Police Soumaïla Yaya a porté ses nouveaux galons ce vendredi 1er avril 2022.

A travers une cérémonie officielle présidée par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seïdou, en présence du ministre de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin, du haut commandement des Forces de Défense et de Sécurité et des fonctionnaires de Police, des autorités politico-administratives et militaires ainsi que parents et amis, le Contrôleur général de Police Soumaïla Yaya a arboré ses attributs d’Inspecteur Général de police de 2ème classe, ce vendredi 1er avril 2022.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la direction générale de la Police républicaine à Cotonou.

Soumaïla Yaya a été promu au Grade d’Inspecteur Général de police de 2ème classe pour compter du 1er mars 2022, mercredi 30 mars, par un décret pris en Conseil des ministres. Le nouvel Inspecteur général de Police est Directeur Général de la Police Républicaine.

