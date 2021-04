‘’Smile Train’’ prépare les journalistes pour la sensibilisation

Pour mieux faire connaître au public la prise en charge gratuite des Labiopalatines au Bénin, l’organisme ‘’Smile Train’’ a organisé, lundi 12 avril 2021, un atelier de sensibilisation des journalistes sur la prise en charge complète des Fentes labio-palatines. Les travaux se déroulés à la Maison des Médias à Cotonou sous la houlette de Dr Nina Capo-Chichi, Dr Noé Akondé, Dr Romaric Béhéton et l’Orthophoniste Edouardo Adjassin.

« Les fentes labiopalatines sont des malformations faciales congénitales créant une solution de continuité intéressant de façon isolée ou associée lèvre supérieure, gencive, os, alvéolaire, palais et voile », a expliqué Dr Romaric Béhéton lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier. A en croire le spécialiste, le traitement des fentes labiopalatines est pluri disciplinaire. C’est l’une des raisons pour lesquelles, ‘’Smile Train’’ dont le slogan est ‘’Changer le monde, un sourire à la fois’’ et Via-Me organisent la prise en charge gratuite et complète de cette pathologie au Cnhu-Hkm de Cotonou. Ceci en collaboration avec son équipe de praticiens béninois.

Dr Noé Akondé après avoir fait remarquer qu’une vingtaine de personnes atteintes par cette maladie ont été déjà opérées gratuitement avec succès au Bénin, a profité de l’occasion pour démontrer comment l’allaitement maternel devrait se faire aux enfants ayant les fentes labiopalatines.

L’organisme ‘’Smile Train’’ ayant opté pour la prise en charge complète de la pathologie, accompagne également les sujets atteints et opérés en leur payant des cours d’orthophonie afin de mieux prononcer les lettres et expressions comme tout le monde. Une tâche qu’exerce l’Orthophoniste Edouardo Adjassin au sein de l’association. Des exercices sont déjà faits et approuvés sur plusieurs patients.

« L’orthophonie a un rôle très important dans la vie d’un sujet qui a suivi des opérations pour réparer ses fentes labiopalatines », explique le spécialiste.

Dr Capo-Chichi Nina, représentant de Smile Train au Bénin a fait savoir que son organisme s’occupe des fentes labiopalatines sur le territoire béninois et dans trois autres pays (Burkina-Faso, Togo et Guinée Conakry) pour le compte du même programme.

Les acteurs des médias pour informer le grand public

Selon Dr Nina Capo Chichi, à part les clients qui sont les plus concernés, la pathologie des fentes Labio-Palatines qui est une maladie congénitale est méconnue de la population. Et donc, le fait d’impliquer les médias dans la sensibilisation va permettre de couvrir ce gap d’information, de permettre à la population d’être informée et d’atteindre graduellement le patient si possible.

Les attentes de Smile Train spécifiquement pour les acteurs des médias, c’est de pouvoir communiquer régulièrement et plus souvent sur ce sujet-là. Informer la population qu’il y a une telle pathologie qui peut être réparée par la chirurgie et aussi un traitement complet qui prend en compte la nutrition et l’orthophonie. Mieux, il s’agira pour eux de faire comprendre aux communautés que les fentes Labiopalatines sont guéries aujourd’hui au Bénin gratuitement et qu’il y a des partenaires sur place 24h/24 à qui on peut référer les patients. « C’est surtout ce que nous faisons. Mais comme c’est un programme de prise en charge complète, il y a l’aspect nutritionnel qu’on aborde et ça aussi, on soutient les patients dans ce dont ils auront besoin », a-t-elle expliqué.

Smile Train organise beaucoup de formations aux équipes qui s’occupent des patients qui ont une fente labiopalatine parce qu’elle opte pour la qualité des soins sûres sur ses patients, a souligné Dr Capo-Chichi.

Pour l’atteinte de ses objectifs sur le territoire béninois, Smile Train plusieurs partenariat dont 5 actifs. « A Cotonou, il y a le partenaire ‘’Via-Me’’ qui est rattaché au centre de traitement du Cnhu. ‘’L’unique mère et enfants’’ de Bohicon est l’un des partenaires en cours de téléchargement. ‘’Luco Jourdin’’ est le partenaire phare qui mène la lutte au Nord précisément à Ndali.

Il y aussi le partenaire ‘’Eglise évangélique de Bembèrèkè’’ qui est pour le moment un partenaire de mission mais qui va bientôt devenir un partenaire fixe après la formation de leur chirurgien et finalement on va clôturer notre contrat avec le nouveau partenaire qui a pour centre de traitement l’hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta », ont fait savoir les organisateurs.

« Il faut rassurer les patients qui ont ces fentes là que ce n’est pas la sorcellerie et aussi ce n’est pas la faute des patients s’ils ont cette maladie-là. Il faut avoir cet esprit d’entraide entre nous parce que, ce sont nos populations, ce sont nos parents. Il faut cette prise de conscience », a exhorté Dr Nina Capo Chichi. « Actuellement, on est en train de faire ce que nous appelons ‘’Une semaine de fentes’’ et en même temps une formation des jeunes chirurgiens qui sont notamment au Cnhu. La semaine de fente, c’est de rassembler les patients qu’on a et qui sont là en vue de faire la chirurgie en une semaine ».

Il faut profiter de cette semaine de fente pour sensibiliser les chirurgiens en formation parce que les patients qui ont ces fentes ne viennent pas d’eux-mêmes spontanément à l’hôpital. Ce qui fait que le praticien aussi n’a pas assez de contacts, il n’a pas assez d’expériences pour traiter ces cas.

La semaine de la fente se déroule au CNHU du 12 au 16 avril 2021. La formation des infirmiers est prévue du 3 au 5 mai. La semaine d’orthophonie se tient du 6 au 9 mai prochain.

Juliette MITONHOUN

20 avril 2021 par