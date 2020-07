Six cas confirmés à Djougou

La commune de Djougou dans le département de la Donga compte six cas confirmés du Covid-19 à la date du mardi 07 juillet 2020.

Selon les informations, d’autres cas de sujets atteints du Covid-19 ont été enregistrés à Djougou portant le nombre à 06. Un conseiller communal serait parmi les six cas confirmés.

04 cas confirmés seraient des sujets revenus de l’Arabie Saoudite.

Au plan national, le Bénin compte environ 1300 cas confirmés au Covid-19 et 21 décès. Les populations doivent respecter les gestes barrières telles que le lavage des mains, à l’eau et au savon, le port du masque et la distance de 01 mètre.

