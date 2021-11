Signature de transfert de propriété ce mardi à Paris

L’acte de transfert des biens culturels sera signé ce mardi 09 novembre 2021 à Paris. En France depuis le dimanche 07 novembre, Patrice Talon aura un tête-à-tête avec Emmanuel Macron.

Jean-Michel Abimbola du Bénin et Roselyne Bachelot de la France vont signer ce mardi l’acte de transfert des 26 biens culturels en présence des présidents des deux pays. La signature de l’acte aura lieu après un tête-à-tête de Macron et de Talon au Palais de l’Elysée. Le retour des 26 œuvres au bercail est prévu pour ce mercredi 10 novembre 2021. Une cérémonie est prévue à 16 heures à la présidence du Bénin. Elle sera retransmise sur l’Ortb et sur les canaux digitaux de la Présidence du Bénin.

A.A.A

9 novembre 2021 par