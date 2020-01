Après la signature du lot 1 de construction des 09 marchés urbains à Cotonou le gouvernement a procédé ce mercredi 08 janvier 2020 à celle relative aux 11 marchés régionaux et urbains. La cérémonie s’est déroulée au ministère du cadre de vie et du développement en présence du ministre José Tonato, du préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia et des représentants des entreprises adjudicataires.

Le projet de construction de 20 marchés urbains et régionaux sont repartis en 03 lots dont le premier lot en 09 marchés et 11 marchés pour le lot 2 et 3. C’est une entreprise internationale et cinq locales qui sont chargées de la construction des 11 marchés régionaux et urbains.

Le lot 2 prend en compte les 06 marchés tels que : Ouando et Ahouangbo à Porto-Novo, Cococodji à Abomey Calavi, Guéma à Parakou, Houndjro à Abomey et Djougou.

Concernant le lot 3, il s’agit de cinq marchés tels que : Pahou dans la commune de Ouidah, Azovè, Houégbo, Natitingou et Glazoué.

Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, les marchés urbains aussi bien que ceux régionaux symbolisent l’économie locale, le poumon du développement à la base.

Le coût de la construction des 11 marchés est estimé à plus de 50 milliards de FCFA. « Si nous ajoutons les 09 qui ont démarré pour le lot des 20 marchés nous sommes à 90 milliards de FCFA et c’est un effort immense du budget national », a-t-il déclaré.

Les entreprises disposent de 15 mois pour l’exécution des travaux. En vue d’éviter le ralentissement des activités économiques, trois mois seront consacrés au relogement des usagers des marchés.

Mar Thiam, directeur général du groupe Getran S.A a pris le ferme engagement de livrer des ouvrages de bonne qualité dans les délais requis.

Le représentant des entreprises locales Pierre Monsi Agboka compte sur la collaboration des maires pour la phase de relogement des usagers.

Les autorités communales et préfectorales n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude au président de la République Patrice Talon.

Le préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia a promis jouer à fond sa partition pour que les délais soient respectés.

Célestine Adjanohoun, représentante des maires des communes bénéficiaires a félicité les entreprises qui ont gagné les marchés. La maire de Ouidah invite ces dernières à une collaboration franche avec les autorités communales pour le bon déroulement des travaux.

Akpédjé AYOSSO

