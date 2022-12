Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI et le ministre de l’économie, ministre de la coopération et de l’action humanitaire du Luxembourg, Franz FAYOT ont procédé lundi 19 décembre 2022, à la signature d’un accord de coopération entre le Bénin et le Luxembourg.

Le Luxembourg aux côtés du Bénin pour soutenir la réalisation du Programme d’action du gouvernement (PAG). Un accord de coopération a été signé lundi 19 décembre 2022. Selon le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI l’accord de coopération signé selon le ministre d’État, vise à soutenir le PAG dans les secteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, de la finance inclusive innovante et de la digitalisation au Bénin.

Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI et son collègue en charge des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien AGBENONCI effectuent depuis quelques heures une visite de travail au Luxembourg.

Avant la signature de l’accord de coopération, ils ont été reçus par le ministre luxembourgeois des finances, Yuriko BACKES.

