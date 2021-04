Dans un entretien sur E-télé ce dimanche 18 avril 2021, le bâtonnier Jacques Migan a fait des clarifications sur les arrestations de personnalités politiques.

« On ne se lève pas du jour au lendemain pour arrêter quelqu’un. Si on ne vous reproche rien, pourquoi irait-on vous chercher ? », s’est interrogé Jacques Migan à propos de l’interpellation et la mise en détention provisoire de personnalités telles que Joseph Tamégnon, Alexandre Hountondji, Joël Aïvo.

A en croire l’ex bâtonnier, ceux-ci sont impliqués dans une affaire. Cependant l’invité de ”L’entretien" invite le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) à rendre publics les motifs de l’interpellation des mis en cause. « Il faut qu’on explique pourquoi ils ont été interpellés. », a-t-il plaidé. Cela mettra fin, selon lui aux interprétations tendancieuses sur l’arrestation des prévenus.

Le placement sous mandat de dépôt des leaders politiques fait dire à certains qu’il s’agit d’une chasse aux opposants. Ce que réfute le gouvernement.

M. M.

19 avril 2021 par