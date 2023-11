Shegun Bakari renouvelle son cabinet avec une priorité pour le genre

Le Chef de la diplomatie béninoise Olushegun Adjadi Bakari a procédé au renouvellement de l’équipe du ministère des Affaires étrangères dont il a la charge depuis juin 2023. Son cabinet est composé uniquement de femmes.

Une nouvelle équipe au sein du ministère des Affaires étrangères. Nommé en juin 2023, le ministre Olushegun Adjadi Bakari vient de dévoiler son équipe. Après avoir observé le fonctionnement du ministère durant plus de quatre mois, il a choisi ses collaborateurs qui vont l’accompagner dans sa mission. Le ministre démontre son engagement en faveur de l’égalité des genres en constituant un cabinet composé uniquement de femmes. Inès Kérékou et Agniola Ahouanmenou sont nommées respectivement selon le Conseil de ce 31 octobre, directrice de cabinet et directrice adjointe de cabinet.

À la tête de chaque pôle, des hommes compétents ont été nommés directeurs pour le bon fonctionnement du ministère. Selon les informations, la moyenne d’âge des directeurs nommés est en dessous des 40 ans. Parmi les directeurs, il y a Moubarack Soumanou diplômé de l’Ecole de Polytechnique et ayant travaillé sur le financement de projets chez SouthBridge. Il dirige désormais le pôle de l’attractivité et de la diplomatie économiques du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie béninoise a donc fait le choix d’une équipe composée de jeunes talents pour relever les défis de la diplomatie contemporaine.

Dès sa prise de fonction, Olushegun Adjadi Bakari a fait part de la nouvelle doctrine de la Diplomatie béninoise ; celle tournée vers une diplomatie économique et un appui à la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Avec son équipe, le Chef de la diplomatie travaillera pour l’atteinte des objectifs afin de faire rayonner le Bénin à l’extérieur.

