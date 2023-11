Shadiya Assouman défend un budget de 4,37 milliards FCFA

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman a procédé, mardi 28 novembre 2023, à la présentation du projet de budget de son département à l’Assemblée nationale. Il est évalué à 4,37 milliards de FCFA, contre 7 milliards en 2023.

4,37 milliards de FCFA, c’est le projet de budget du ministère de l’Industrie et du Commerce, gestion 2024. Selon la ministre Shadiya Alimatou Assouman, pour l’exercice 2024, les objectifs stratégiques du ministère sont entre autres, la mise en place d’un tissu industriel dense, diversifié et compétitif, respectif de l’environnement susceptible de promouvoir les produits agricoles et miniers ; le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles des services du ministère. A cela s’ajoute l’accroissement de la contribution du commerce à la croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté.

Le budget du ministère permettra de mettre en œuvre le Programme pilotage et soutien aux services du ministère à travers la coordination, le renforcement de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du ministère. Ce programme permet également au ministère de l’industrie et du commerce de consolider son système de planification et de suivi-évaluation ; et de moderniser les systèmes d’information et des connaissances. 1.873.125.597 FCFA, soit 42,88% du budget est alloué au programme. Il est aussi prévu l’exécution du programme Industrie et le Programme Commerce.

692.474.000 FCFA (15,85% du budget) seront consacrés à la promotion des activités industrielles et le renforcement de la compétitivité des produits locaux. Les 41,26% restants, soit 1.802.196.000 FCFA permettront de renforcer les capacités d’intégration du Bénin au commerce international et de promouvoir les activités commerciales.

A.A.A

29 novembre 2023 par