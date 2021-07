Séraphin Yéto souffre d’hypertension (médecin)

Le Pdg de la société Sonimex a fait une chute dans les escaliers lors de son audience à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) jeudi 15 juillet 2021. Son médecin personnel a donné des informations sur l’état de santé du prévenu.

Tombé dans le dos, la tête sur le côté, ce jeudi 15 juillet 2021, dans les escaliers de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), Séraphin Yéto, Pdg de la Sonimex va mieux mais a mal à la tête. C’est l’information donnée par le médecin personnel du prévenu quelques heures après l’accident. Selon Frissons radio, le médecin a connaissance de l’état de santé fragile de Séraphin Yéto et s’est déplacé de Lomé pour lui apporter assistance. Il souffrirait d’hypertension et sentait des malaises depuis quelques jours, selon le médecin.

À la question de savoir si Séraphin Yéto va-t-il passer sa nuit en prison ou à la clinique, le médecin a répondu que tout dépendra des examens cliniques et de son état de santé.

Poursuivi pour « trafic international de drogues et complicité de trafic international de drogue »,le Pdg de Sonimex a fait une chute dans les escaliers lors de son audience à la Criet. Il est resté inconscient pendant son évacuation au CHD Ouémé par le Samu.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à plusieurs semaines. 150 plaquettes de cocaïne soit 145,5 kg ont été découvertes dans l’un des conteneurs de sucre appartenant à sa société. Les conteneurs, au total 20, lui avaient été vendus par un expatrié.

Plus d’une dizaine de personnes dont le patron de l’Office Centrale de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid), Constant Badet, des employés du Groupes Bolloré et des cadres de Mediterranean Shipping Company, groupe italo-suisse qui opère aussi au Port Autonome de Cotonou sont également poursuivis pour la même affaire.

A l’audience de ce jeudi, le juge a renvoyé le procès au 05 août 2021.

M. M.

