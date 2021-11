Séminaire du CREDAF sur les défis du contrôle fiscal ce mercredi

Ouverture du séminaire du Cercle de Réflexion et d’Echange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) ce mercredi 17 novembre 2021 à l’hôtel Novotel de Cotonou.

« Le contrôle fiscal à l’ère du numérique : défis et opportunités », c’est le thème retenu pour le Séminaire du Cercle de Réflexion et d’Echange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2021 à l’hôtel Novotel de Cotonou. Ce séminaire international va rassembler les responsables du contrôle fiscal des pays membres du CREDAF. Les participants vont aborder les défis auxquels les administrations fiscales sont confrontées dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle fiscal. Ils se pencheront sur les opportunités visant l’amélioration du contrôle fiscal. Un accent sera mis sur le développement de partenariats et le recours aux solutions numériques.

Les participants vont également échanger sur plusieurs programmes à savoir ‘’l’Inspecteur des Impôts Sans Frontière (IISF)’’ et ‘’l’Initiative Afrique (IA)’’ dans le but de trouver des solutions de soutien et de décloisonnement de la mission du contrôle fiscal dans chaque Etat membre du CREDAF.

La dernière édition du séminaire du CREDAF a eu lieu en 2019 à Madagascar. Pour l’édition 2021, les acteurs du contrôle fiscal poursuivront les réflexions et les échanges sur des sujets d’intérêt commun. L’objectif est de permettre aux administrations fiscales d’optimiser l’atteinte des objectifs de mobilisation des ressources au profit de l’Etat.

A.A.A

