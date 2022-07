Savalou accueille son nouveau roi le 12 août

Le processus de désignation du nouveau roi de la ville de Savalou suit son cours. Le prince Arsène Sèwanou Dèdonougbo Ganfon désigné roi fera sa sortie officielle le 12 août prochain.



Le 29 mai 2022, le roi désigné de la ville de Savalou a été publiquement présenté aux princesses et princes de la dynastie Gbaguidi. Une étape importante dans le processus d’intronisation du nouveau roi, et qui permet également de démarrer les obsèques du roi défunt, Dada Gandjègni Awoyo Gbaguidi 14, le samedi 11 juin 2022.

Selon le programme établi, le prince désigné roi sera interné le 05 août après avoir sillonné, porté par les épaules de gros bras du royaume, les sites historiques et culturels. Suivra la sortie officielle, une cérémonie solennelle et festive au cours de laquelle le nom du trône du roi désigné est dévoilé à tout le royaume, le signe de son règne, et ses priorités pour le royaume.

F. A. A.

