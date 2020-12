Sakété a accueilli Talon ce samedi

Dans le cadre de la 17e journée de la tournée nationale, le président Patrice Talon a été accueilli ce samedi 05 décembre 2020 à Sakété, dans le département du Plateau.

Au Centre des jeunes et loisirs de Sakété où la rencontre de reddition de compte a eu lieu, le maire Nestor Idohou a remercié Talon pour les actions réalisées. Il a plaidé pour l’attribution de fréquences locales à Sakété et la construction d’un rond-point à l’entrée de la commune.

Le chef de l’Etat a abordé avec les collectivités territoriales plusieurs sujets dont l’amélioration des services énergétiques au Bénin. Il annonce que plusieurs investissements sont en cours pour permettre au Bénin d’être indépendant sur le plan énergétique. Talon a également promis aux populations de Sakété, la construction des voies citées par le maire Nesto Idohou.

Au sujet de l’attribution de fréquences locales Patrice Talon déclare : « Toutes les communes qui n’ont pas encore de radio communautaire seront satisfaites à la prochaine demande ».

La population de Sakété a offert des présents au Chef de l’Etat notamment un portrait réalisé par un jeune natif de la commune et des matériels didactiques. Patrice Talon a également reçu des présents au nom des éleveurs de Sakété.

A.A.A

5 décembre 2020 par