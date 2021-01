Sacca Lafia forclos pour la vice-présidence de la République

Le nom de plusieurs personnalités dont le ministre d’Etat chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané et le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale Robert Gbian sont cités pour occuper le poste de vice-président de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Parmi eux il y a le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia. Malheureusement ce dernier n’aura pas la chance d’occuper ce poste. Et pour cause, Sacca Lafia est né le 21 octobre 1944. A 76 ans révolus, il ne peut plus être vice-président. L’âge limite pour le poste de président de la Republique ou de vice-président étant fixé à 70 ans selon la constitution.

D. M.

