SWEDD-Benin outille les producteurs de contenus à Possotomè

Des professionnels des médias toutes catégories confondues exerçant dans les départements du sud Bénin sont désormais aguerris pour mieux traiter et aborder les thématiques du projet SWEED-Bénin notamment l’éducation des filles et le leadership féminin. Ils ont suivi un atelier d’appropriation et d’approche de communication sur les thématiques dudit projet par les producteurs de contenus. Les travaux se sont déroulés à Possotomé, ce mercredi 23 mars 2022.

Ils sont plus d’une vingtaine de journalistes à prendre part, ce mercredi 23 mars 2022, à l’atelier d’appropriation et d’approche de communication sur les thématiques du projet SWEDD-Bénin par les producteurs de contenus. Selon les organisateurs, ce troisième atelier s’inscrit dans la série de formations dédiées aux producteurs de contenus et a pour objectif de former et de renforcer les capacités des professionnels des médias et des citoyens journalistes sur l’éducation des filles et le leadership féminin afin de les amener à produire des contenus professionnels et spécialisés sur ces thématiques qui tiennent à cœur au gouvernement.

A l’ouverture des travaux de l’atelier, le spécialiste en communication et représentant la coordonnatrice du projet, M. Brice Tomavo, a reconnu la qualité des femmes et hommes des médias dans l’amélioration des conditions de vie des femmes. Insistant sur la mission et les objectifs du projet SWEDD ‘’(projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel’’, qui vise à inverser la tendance en termes de l’autonomisation des femmes et le leadership féminin, le spécialiste a attiré l’attention des participants sur l’intérêt de l’éducation des adolescentes et des femmes dans la lutte contre la pauvreté et l’injustice et dans la jouissance de leurs droits. « Eduquer une adolescente est un bénéfice pour la nation entière » dira-t-il. Mieux, des études ont montré « qu’une femme instruite est mieux équipée pour gagner sa vie et nourrir sa famille, qu’il y a plus de chance qu’elle investisse dans la santé, la nutrition et l’éducation de ses enfants, et qu’elle est plus disposée à participer à la vie civique et à se battre pour obtenir des améliorations dans sa communauté ».

Il faut donc des actions communes de la part de toutes les couches de la société pour corriger les inégalités à travers l’égalité des chances et l’équité du genre aux fins de réaliser cette ambition.

La présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb), Mme Zakiath Latoundji, après avoir rassuré les organisateurs de la disponibilité des professionnels des médias à aider à l’atteinte des objectifs du projet à travers la production et la diffusion de contenus de qualité sur les différentes thématiques abordées, a souhaité que le partenariat soit prospère.

Le Vice-président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin, M. Richard Fassinou, a préconisé une co-production pour plus d’impacts palpables sur le terrain.

Les travaux de l’atelier ont été organisés autour des deux (2) thématiques du projet que sont : l’autonomisation des femmes et du dividende démographique et l’éducation des filles et le leadership féminin.

Ces thématiques sont éclatées en plusieurs communications.

A la suite des communications, les participants se sont attelés aux travaux de groupes. Ces travaux ont permis de réaliser des banques de données de productions de contenus médias avec proposition de genres journalistiques pour accompagner le projet dans l’atteinte de sa mission. Il est attendu des différents participants, qu’ils fassent de l’éducation des filles et leadership féminin une priorité pour le développement socio-économique national.

Juliette Mitonhoun

23 mars 2022 par