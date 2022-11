La société « SIHG » est exclue de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (01) an à compter du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 et son dirigeant ADJIKOU K. Lévis pour une durée de cinq (05) ans à compter du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2027. La société a produit de « faux documents » pour gagner le dossier d’appel d’offres international du 6 août 2021 relatif à la construction des infrastructures au profit des Lycées techniques lancé par l’ACISE (Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education).

Des « Faux documents » notamment des reçus de matériels de la Roche Togo, des factures et attestations de bonne fin, les certifications environnementales ESSS ISO 45001 : 2018 et des références issues d’autres appels d’offres antérieurs postulés en groupement avec TSR-GTI SA, une société de travaux publics de droit burkinabè ayant son siège au Burkina ont été utilisés par la société « SIHG » pour gagner l’appel d’offres international ouvert pour les travaux de construction/réhabilitation des infrastructures au profit des lycées techniques sous l’initiative du « Projet Defi-Pro ».

La supercherie a permis à la société « SIHG » de se faire attribuer à titre provisoire l’appel d’offres d’un montant total hors taxes de quatre milliards huit cent soixante-dix-sept millions cent vingt mille trois cent cinquante-cinq (4.877.120.355) FCFA. Mais c’est sans compter la vigilance de TSR-GTI SA qui est allé en groupement avec SIHG pour un autre marché public.

Selon les moyens de TSR-GTI SA, « SIHG SARL » a utilisé délibérément, sans autorisation et accord ses références issues d’autres appels d’offres antérieurs postulés en groupement avec lui, dont un au Bénin pour des logements administratifs et l’autre au Togo pour soumissionner. La soumission frauduleuse a été également dénoncée à l’ACISE (Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education) qui a lancé l’appel d’offres international.

Il a été prouvé que les factures et reçus joints au dossier d’appel d’offres ne sont pas authentiques.

Saisie de la soumission frauduleuse, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la reprise de la procédure d’appel d’offres international relatif aux travaux de construction/réhabilitation des infrastructures au profit des lycées techniques sous l’initiative du « Projet Defi-Pro ».

