SEM Serge Dagnon présente ses lettres de créance au Président tunisien

Le Président de la République de Tunisie Kaïs Saïed a reçu les lettres de créance de SEM. Serges Dagnon, Ambassadeur du Bénin près la Tunisie avec résidence à Rabat (Maroc) dans la matinée de lundi 04 juillet 2022.



Onze nouveaux ambassadeurs non résidents en Tunisie ont présenté leurs lettres de créance au Président de la République de Tunisie Kaïs Saïed dans la matinée de ce lundi 04 juillet 2022. La cérémonie solennelle s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

SEM. Serges Dagnon, Ambassadeur du Bénin près le Royaume du Maroc avec résidence à Rabat fait partie des nouveaux diplomates accrédités en Tunisie.

SEM. Serge Dagnon est nommé Ambassadeur du Bénin près le Royaume du Maroc en octobre 2016. En dehors du Maroc, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire a sous sa juridiction la Tunisie, l’Algérie, la Libye, et la Mauritanie et l’Egypte.

M. M.

5 juillet 2022 par ,