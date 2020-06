Rufino d’Almeida s’engage pour Bohicon

La commune de Bohicon située dans le département du Zou à son nouveau maire. Ce lundi 08 juin 2020, Me Rufino d’Almeida a été désigné comme successeur de Luc Atrokpo par le Bloc Républicain majoritaire dans cette commune.

Avocat au barreau de Paris en France et directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané, il va diriger désormais la commune de Bohicon pour les six prochaines années. Armand Gansè et Élisabeth Agbossaga ont été désignés respectivement premier et deuxième adjoint au maire de la ville carrefour.

Liste des chefs d’arrondissements

CA Bohicon1 : AGBO Bertin.

CA Bohicon2 : AKOUTOU Alexandre.

CA SODOHOMEY : AGONHESSOU Patrice

CA PASSAGON : ASSOGBAWOUIGNAN Nicaise

CA AVOGBANNA : AZOKPOTA Emmanuel

CA Ouassaho : AZAGOUN Marius

CA Lissezoun : KINSY Arnaud

CA Gnidjazoun : MEWEDOHOU Eusebe

CA Agongointo : ADJATOMEY Gilbert

CA SACLO : DJOSSIN Achille

8 juin 2020 par