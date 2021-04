Au terme du processus électoral, le maire Rufino d’Almeida remercie les coordonnateurs de campagne et ceux qui ont voté pour le duo Talon-Talata.

Coordonnateur du cadre de concertation regroupant les cinq partis politiques soutenant la candidature du duo Talo-Talata à Bohicon, Rufino d’Almeida a adressé ses mots de remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont bravé les intempéries durant la pré-campagne, la campagne et le 11 avril dernier. Il a remercié particulièrement les coordonnateurs de campagne pour Bohicon de l’UP, du BR de l’UDBN, de Moele Bénin et du PRD ainsi que les cadres natifs de la commune. Sans oublier « celles et ceux qui ont opéré un choix responsable en votant massivement pour le duo Talon-Talata.

« Tous ensemble, nous venons ainsi d’assurer pour notre commune et tout le pays entier, la continuité des actions de développement entreprises par le Chef de l’Etat, M. Patrice Talon depuis 5 ans », a-t-il affirmé.

Pour le coordonnateur communal de campagne du Bloc Républicain, chacun a joué sa « partition en apportant son vote suffrage au développeur qui a tant donné au Pays et à la ville Bohicon ».

« D’ores et déjà, je vous remercie pour le calme avec lequel vous attendez la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle. Notre pays est un havre de paix et il le restera », a-t-il ajouté.

A.A.A

15 avril 2021 par