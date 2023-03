Rufino d’Almeida relance les opérations de recasement

Le maire Rufino d’Almeida a procédé ce jeudi 23 mars 2023, au lancement officiel des opérations de recasement et de remembrement dans la commune de Bohicon.

Rufino d’Almeida relance les activités de recasement à Bohicon. En novembre 202, le gouvernement a levé la mesure de suspension des opérations liées au foncier dans les communes en novembre 2022. La relance des opérations de recasement par le maire intervient après la mise en place des Associations d’intérêt Foncier dans tous les quartiers.

Le Maire et les géomètres se sont rendus au quartier d’Attoguoin (Ouassaho) pour une opération de recasement. « Cette nouvelle organisation est bonne et augure d’une meilleure gestion du foncier dans la commune », a confié un présumé propriétaire.

Le maire Rufino d’Almeida était accompagné de Conseillers Communaux, du Chef Service Planification et de l’aménagement du Territoire de la préfecture d’Abomey, du Directeur Départemental du Cadre de Vie et du Développement Durable du Zou, de la représentante de l’ANDF à Bohicon, de la Secrétaire Exécutive de la Mairie, des membres des Associations et d’intérêt Foncier (AIF).

