Rufino d’Almeida reçoit le Bureau de développement Afrik’Alabama

Le Maire Rufino d’Almeida a reçu, jeudi 02 septembre 2021, à l’hôtel de ville une délégation du Bureau de développement Afrik’Alabama (BuDAL GIE). Les discussions ont porté sur la prochaine coopération avec la Mairie de Bohicon.

Conduite par la Présidente du Conseil d’Administration Mme Anick Santos, la délégation du BuDAL GIE a échangé avec Rufino d’Almeida sur les perspectives de coopération. La Mairie de Bohicon et l’Organisation envisagent un partenariat dans les domaines de la culture, du tourisme et du commerce et autres.

A.A.A

4 septembre 2021