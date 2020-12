Rufino d’Almeida, élu meilleur maire de l’année 2020

Le maire de Bohicon Me Rufino d’Almeida a reçu le prix du meilleur maire de l’année 2020 le 27 décembre lors de la 3è édition de Bénin Showbiz Awards qui s’est tenue à l’hôtel du lac de Cotonou.

Le maire de Bohicon a été nominé pour avoir « bien servi sa communauté et (…) a contribué au bien-être de sa commune, à l’échelle nationale et internationale ». Le prix a été décerné à Me Rufino d’Almeida pour plusieurs autres critères tels que le sens aigu des affaires financières, commerciales et économiques, l’honnêteté et l’intégrité dans la prise de décision, la répugnance à utiliser le poste de maire pour l’enrichissement personnel, l’équité face aux besoins et préoccupations variés des citoyens.

Le maire de l’année est également choisi pour sa vision pour une ville prospère et ses actions en faveur des citoyens notamment les personnes les plus vulnérables.

M. M.

28 décembre 2020 par