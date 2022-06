Romuald Wadagni évoque les solutions du Bénin face aux pénuries et à l’inflation

Le ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances était le Grand invité de l’Économie RFI/Jeune Afrique dans l’émission Eco d’ici, Eco d’ailleurs. Durant environ 48 mn , il a détaillé sa vision de l’économie, de l’avenir du Bénin et de l’Afrique : la lutte contre l’inflation, les questions alimentaires, agricoles, énergétiques, industrielles, les questions monétaires (la réforme du franc CFA), le financement des économies africaines, l’emploi, le développement du secteur privé, l’éducation…le libre-échange en Afrique,le rôle de la BCEAO, la réforme du Franc CFA et le Financement des économies africaines.

Votre journal publie ici l’intégralité de la vidéo de son entretien

