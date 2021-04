Romuald Wadagni dans le comité d’exception pour sélectionner les Young Leaders 2021

L’appel à candidatures étant achevé depuis le 5 avril, le processus de sélection des lauréats de l’édition 2021 du programme Young Leaders de la French-African Foundation fait désormais intervenir un comité ad hoc composé de décideurs publics et dirigeants du monde des affaires. Ces personnalités de la relation franco-africaine ont jusqu’au 10 mai pour contribuer à l’identification des cent lauréats qui composeront la promotion 2021.

Le comité de sélection indépendant chargé de déterminer la composition de la prochaine promotion de Young Leaders rassemble des décideurs venus de France et d’Afrique francophone et anglophone. Ces personnalités occupent des fonctions ministérielles (Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des finances du Bénin ; Ursula Owuzu, ministre ghanéenne des Télécommunications), évoluent dans des institutions de développement (Chinelo Anohu, directrice exécutive du Groupe de la BAD ; Béatrice Lederlé, directrice adjointe du département Afrique de l’AFD) ou des organismes de recrutement et de formation (Didier Acouetey, CEO du groupe AfricSearch ; Kamil Senhaji, VP marchés émergents de Galileo Global Education). Elles sont également à la tête de holding (Hassanein Hiridjee, PDG du groupe malgache Axian ; Mohammed Dewji, PDG de METL) ou sont des acteurs majeurs de l’univers médiatique panafricain (Marwane Ben Yahmed, directeur de la publication du Groupe Jeune Afrique ; Malick Diawara, directeur éditorial du Point Afrique). Le monde de la culture est aussi représenté en la personne de Jean Fall, fondateur et directeur exécutif de Cinewax et Aida Muluneh, fondatrice du premier festival photographique d’Afrique de l’Est, Addis Foto Fest. Des lauréates des précédentes promotions du programme phare de la French-African Foundation sont également présentes (Aminata Kane, CEO d’Orange Sierra Leone ; Khady Koné-Dicoh, Partner chez Amethis).

Afin de sélectionner les candidats les plus prometteurs, ces jurés seront mobilisés pour assurer des entretiens à distance en association avec des membres de la French-African Foundation. Le 10 mai, ce comité élargi se rassemblera pour un dernier vote afin de constituer le groupe final, dans le strict respect de la parité, et avec une attention portée à la représentativité par secteur, région d’Afrique et pays.

La composition de la promotion 2021 sera dévoilée courant mai, ouvrant la voie aux deux sessions du programme Young Leaders sur le thème de la résilience, en France et au Sénégal, qui permettront aux lauréats de bénéficier d’opportunités uniques de mentorat, de formation et de networking avec des dirigeants des secteurs public et privé.

« Alors que l’édition 2021 de notre programme est marquée par la montée en puissance du dispositif, la diversité et la qualité de la composition du comité de sélection, dont l’effectif a été triplé, consacrent la reconnaissance institutionnelle du programme Young Leaders. Cela marque également notre volonté de rapprocher les générations de décideurs d’aujourd’hui et de demain pour accompagner l’émergence de cette relève créative, ambitieuse et prête à s’engager pour co-construire le monde de demain », souligne Alexandre Coster, co-fondateur et co-président de la French-African Foundation.

Le comité de sélection complet du programme Young Leaders 2021 Acouetey Didier CEO Groupe AfricSearch Ahoyo André-Franck Directeur Général Fondation UIAfrica Ben Marwane Directeur de la publication Jeune Afrique Chinelo Anohu Directrice du Forum African Development Bank Group De Féligonde Amaury Directeur associé OKAN Descrozaille Marc Directeur des opérations Inde, Moyen Orient, Afrique Accor Dewji Mohammed Président MeTL Group Diawara Malick Responsable éditorial Le Point Afrique Fall Jean Directeur Exécutif Cinewax Hassanein Hiridjee CEO Axian Group Hurstel François CEO Concerto Kane Aminata CEO Orange Sierra Leone Kidiaba Robert Footballeur RDC Kiechel Anne-Laure Fondatrice et PDG Global Sovereign Advisory Kone-Dicoh Khady Partner Arthemis Kouassi-Olsson Laureen CEO Birimian Ventures Lacoste Philippe Directeur Direction du développement durable ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Laoura Sandra Membre de commission Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 Lederlé Béatrice Directrice adjointe du département Afrique Agence Française de Développement Lescanne Adeline Directrice générale Groupe Nutriset - Onyx Développement & Nutriset Muluneh Aïda Fondatrice et Manager Général Desta for Africa Creative Consulting Nguer Momar Conseiller principal au PDG Total Nloga Olivia Responsable Communication Afrique francophone Facebook Owusu Ursula Ministre des Communications et des Technologies Gouvernement du Ghana Sagbo Carole Consultante Senior et CEO Agence DENA-DI Senhaji Kamil Vice President Emerging Markets and New Territories Galileo Global Education Wadagni Romuald Ministre de l’Économie et des Finances République du Bénin Wamkele Mene Secrétaire général African Continental Free Trade Area

À propos de la FAF

Établie en février 2019, laFrench-African Foundation a pour mission d’identifier, de rassembler et de valoriser les talents les plus prometteurs sur la scène économique, politique, universitaire, sociale et culturelle franco-africaine, et de soutenir le potentiel de leadership et de management de cette nouvelle génération, notamment à travers son programme phare Young Leaders. Ce dernier offre la possibilité à ses lauréats de participer à deux séminaires, en France et en Afrique, pour développer leur leadership, échanger avec des hauts dirigeants du secteur public et du secteur privé, et proposer, ensemble une réflexion sur des thématiques-clés.

Les partenaires de l’initiative sont l’Agence française de développement, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Groupe Duval, Meridiam, Société Générale, l’Essec, Concerto et Egon Zehnder

