Romaric Ogouwalé installé dans ses fonctions de député

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a installé, jeudi 16 septembre 2021, Dr Romaric Ogouwalé suppléant d’André Okounlola lors de la deuxième session extraordinaire de l’année 2021.

Romaric Ogouwalé siège désormais au Parlement en lieu et place de l’ex-député du BR Okounlola-Biaou André Akambi, nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie.

Le suppléant de l’ancien député est enseignant de géographie à l’Université d’Abomey-Calavi et originaire de Kilibo, commune de Ouessè.

Ouverte à la demande de la majorité absolue des députés et conformément à l’article 5 du Règlement Intérieur, la deuxième session extraordinaire de l’année 2021 est consacrée à l’étude et au vote du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2022.

A.A.A

17 septembre 2021 par