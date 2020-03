Après la phase de déclaration et de complétude de dossiers de candidatures pour les élections communales et municipales de 2020, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a délivré un récépissé provisoire aux partis politiques. Un document qui a fait la joie des responsables de formations politiques, qui n’ont eu aucun souci à l’exhiber sur les réseaux sociaux.

Sur les 09 partis qui s’étaient présentés au siège de la CENA avec des dossiers, 08 ont pu franchir cette première étape.

Dans une déclaration à la presse, le président de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a rappelé que « le récépissé provisoire n’est pas un passeport automatique ». Pour Emmanuel Tiando, les partis politiques ont vite fait de se réjouir. Les choses ne font que commencer, a-t-il précisé. M. Tiando a indiqué qu’il y aura une phase d’étude et de validation des dossiers de candidatures. Seules les formations politiques qui auront franchi cette étape seront autorisées à prendre part au scrutin du 17 mai prochain. « Il ne faut pas trop jubiler », a conseillé Emmanuel Tiando.

