Richard Ouorou Boni offre du matériel à la presse

Le Béninois de la diaspora Richard Ouorou Boni contribue à la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Il a mis à la disposition des organes de presse un lot de matériels de protection.

Le don du politologue Richard Ouorou Boni est constitué d’un kit de protection composé de flacons de gel hydroalcoolique à usage collectif et individuel, des gants, des masques de protection lavables et réutilisables. Ce don permettra au personnel de la presse de se protéger contre le Covid-19.

Les professionnels des médias saluent ce geste de solidarité du politologue et consultant international, Richard Ouorou Boni.

A.A.A

21 avril 2020 par