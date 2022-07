Richard Odjrado parmi les « 100 personnalités inspirantes de l’Afrique »

Le Béninois Richard Gautier Odjrado, fondateur de la startup "AS World Tech" (www.asworld.tech) basé à Cotonou est classé parmi les 100 personnalités inspirantes de l’Afrique de l’année 2022.

Distinction pour Richard Gautier Odjrado. Le jeune béninois qui conçoit des montres, lunettes et ordinateurs portables avec des fonctionnalités exceptionnelles figure parmi les « 100 personnalités inspirantes de l’Afrique » de l’année 2022 du magazine international nigérian Nigéria « The African regional journal »

« Figurer parmi les 100 personnalités inspirantes de l’Afrique et ce dans un célèbre magazine anglophone du Nigeria ’’The african regional journal’’ aux côtés d’éminentes personnalités aux accomplissements d’exceptions après mon classement parmi les 700 personnalités influentes en Afrique en Afrique du Sud, Je me sens sincèrement honoré car ce n’est pas si évident pour un francophone. Rassurez-vous, nous allons vous rendre davantage fiers et faire de l’Afrique ’’ the place to be ’’ Brillons ensemble ! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Les lunettes connectées permettent d’appeler et d’écouter de la musique sans écouteurs. La montre connectée est dotée d’un antivol préventif pour Smartphone. La mémoire sauvegarde les conversations personnelles et professionnelles, les photos et vidéos, les contacts, comptes bancaires ou mobile money. La montre alerte par vibration à plus de trois (03) mètres du Smartphone. L’ordinateur "Shangó" léger et pratique dispose d’un clavier rétroéclairé et des ports de dernière génération. Les produits de AS World Tech sont conçus pour « éveiller la créativité, favoriser la performance, apporter de la sécurité au quotidien, rendre la vie plus simple avec une touche de fun ! ».

