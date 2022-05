Révélation ou Révolution

C’est déjà clair : le Bénin ‘’révélé’’, sera un Bénin renouvelé. La Rupture ayant rompu les amarres, avec nombre de nos ‘’traditions’’. Elle a déconstruit nombre de nos certitudes ; malmené plein de nos habitudes. Dans un passé pas si lointain, l’équation du général-caméléon, était simple, voire simpliste : « si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt »Evidemment, lui le grand ‘’Kaméléon », savait bien de quoi il parlait. Ses compatriotes ne seront jamais ‘’ prêts’’ .Alors « le Bénin du futur »annoncé, restera dans ses filaos. Rideau. La même ‘’logique du caméléon’’, inspirera à son successeur immédiat, le fameux mot d’ordre de campagne : « ça peut changer, ça doit changer. ».’’L’intrus qui connaissait la maison’’, selon la formule passée à la postérité, savait très bien, quels meubles du salon il ne fallait pas déplacer ; dans quelle chambre, on ne devrait pas rentrer ; quelle vaisselle il ne fallait pas laver... « Je suis prêt, et tout de suite » proclamait, dès son entrée, l’homme de la Rupture. Prêt à rénover le salon, dans son entièreté ; à réfectionner les chambres, la salle à manger, la cuisine...Et depuis, le ‘’Talonnisme’’ est en marche ! Un mélange d’audace, de cran, et de courage. Tant il est vrai, que le chantier est immense, et surtout complexe. Ce Président qui a implanté, une palmeraie dans un Palais de la Marina, entièrement rénové, avant de le transformer en le musée du ‘’Louvre’’, le temps d’une exposition, n’est pas des plus ordinaires... Ce chef de l’Etat qui, contre vents et marées, a fait ‘’libérer’’ nos rues, avant de les asphalter est d’une autre nature. Dites corruption, détournement, vol ou gabegie, l’écho vous répond CRIET. Et puisque on ne saurait faire des omelettes, sans casser les œufs, cris et colères, plaintes et complaintes se font entendre. On peut légitimement les comprendre. Mais tout en nous rappelant, la célèbre formule : « le remède de l’abus, naît de l’abus. Le mal arrivé à un certain point, s’égorge lui-même »Nos abus ont accouché de la Révolution Talon. Et comme toute révolution qui se respecte, elle dévore ses propres enfants. Mais heureusement... Alors en promettant entre deux chantiers, un nouveau mandat ‘’hautement social’’, le chantre de la Rupture, prouve qu’il reste à l’écoute de ses compatriotes. Cependant, ‘’le social à la Talon’’, ne sera pas ce ‘’social’’ si bien connu par ici... Ce social de ‘’l’argent qui coule et qui circule’’, dans les rues et ruelles. Ce sera un social d’ardeur et de rigueur, par ces temps de pandémie, et des effets collatéraux de la guerre ‘’mondiale’’ en Ukraine. Il faudra donc, un peu comme on le proclamait jadis dans ce pays, « compter sur nos propres forces... » On vous le disait, nous sommes de nouveau en pleine ‘’Révolution’’. Plus en treillis, mais en costume. Sans slogans, ni discours fleuve. Et l’idéologie du « Grand camarade de la Rupture », pourrait se résumer, à cette phrase fétiche : « il est impératif pour nous, de nous révéler autrement à nous-mêmes, puis de révéler autrement notre pays aux autres »Révélation et Révolution, de faux jumeaux ?

