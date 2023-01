Report de la date de composition du concours des auditeurs de justice

La composition pour le compte du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice initialement prévue pour les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 est reportée. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué vendredi 20 janvier 2023 a informé les candidats.

Les candidats au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice ne pourront plus composer les samedi 28 et dimanche 29 janvier prochains comme prévu. La date de composition est reportée aux samedi 11 et dimanche 12 février 2023. Le ministre de la fonction publique à travers un communiqué vendredi 20 janvier 2023 a informé les candidats.

Cette décision selon le communiqué du ministre, se justifie par le fait que la commission chargée de l’organisation dudit concours a été instruite pour procéder à la réintégration des candidats frappés par la limite d’âge de trente-cinq (35) ans. Ceci, en tenant compte du critère du service militaire effectué ou de la bonification d’un enfant à charge pendant un an, jusqu’à 40 ans maximum.

F. A. A.

20 janvier 2023 par