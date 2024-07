Les candidats admissibles au BAC 2024, session de juin 2024 sont répartis dans les centres pour subir les épreuves d’Education Physique et Sportive et Facultatives. Les épreuves facultatives démarrent ce samedi 13 juillet 2024. Les épreuves d’Education Physique et Sportive auront lieu les lundi 15 et mardi 16 juillet 2024.

11 juillet 2024 par