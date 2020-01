Véronique Tognifodé conduit la délégation béninoise en Inde

Une délégation béninoise conduite par Véronique Tognifodé Mèwanou, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance séjourne depuis dimanche 19 Janvier 2020 à New Dehli (Inde). Ce déplacement qui entre dans le cadre du renforcement des mesures de protection sociale est une invitation du Système des Nations-Unies, à travers Alliance Better Than Cash.

Au cours de son séjour, la délégation béninoise va participer à une visite d’échanges sur la numérisation des paiements sociaux. Elle devra aussi s’imprégner des initiatives prises par le Gouvernement indien dans le cadre de la mise en place de mécanismes de fournitures de services publics innovants.

Tout en remerciant les Nations-Unies pour avoir invité le Bénin à cette importante rencontre, Véronique Tognifodé Mèwanou a déclaré que les discussions épousent d’office la vision sociale du gouvernement du président Patrice Talon. Au cours de ce séjour, la ministre a été reçue avec son homologue ivoirien de la solidarité nationale et de la cohésion sociale Mme Mariatou Koné par le ministre indien de la justice et des technologies.

Au début de son séjour, la ministre des affaires sociales et de la microfinance a rencontré le Secrétaire adjoint du gouvernement indien.

En dehors du Bénin, des délégations du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Cameroun ont participé à la rencontre de New-Dehli.

G.A.

22 janvier 2020 par