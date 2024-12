Rejet de la demande de remise en liberté provisoire de Florent Mahougnon

La CRIET a rejeté jeudi 5 décembre 2024 la demande de remise en liberté provisoire introduite par les avocats du tiktokeur Florent Mahougnon. Son dossier a été aussitôt renvoyé à l’année prochaine.

Florent Mahougnon va fêter en prison loin de ses amis. Jeudi 5 décembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a délibéré sur la demande de remise en liberté provisoire introduite par ses conseils. Selon la décision, le Tiktokeur Florent Mahougnon n’obtient pas gain. La Cour a rejeté sa demande de remise en liberté provisoire et a immédiatement renvoyé son dossier au jeudi 16 janvier 2025 pour continuation. Avec cette décision rendue par la CRIET, Florent Mahougnon va rester en prison jusqu’à la fin de son procès devant la chambre correctionnelle.

Le tiktokeur Florent Mahougnon a été interpellé mi-juillet 2024 par les policiers du Centre national d’investigations Numériques (CNIN) après avoir violemment critiqué la police républicaine dans un live Tiktok. Arrêté pour des faits de harcèlement par le biais d’un système électronique envers la police républicaine, les agents du CNIN vont découvrir des données informatiques à caractère cybercriminel dans son téléphone.

Presenté au procureur spécial près la CRIET, le tiktokeur Florent Mahougnon, surnommé « El professor », a été placé sous mandat de dépôt pour des faits de harcèlement et d’escroquerie par le biais d’un système électronique. Des faits punis par les articles 550 et 560 du Code du numérique en vigueur au Bénin. Convoqué à la barre lors d’une audience en août, il a plaidé non coupable.

