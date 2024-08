Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance lance le recrutement des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) pour assurer l’accompagnement personnalisé des enfants bénéficiaires. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi.

Les professionnels désireux de fournir des prestations de services en matière d’accompagnement psycho-sociale et d’apprentissage scolaire au profit des enfants autistes sont invités à soumettre leur candidature dans les Directions Départementales des Affaires Sociales et de la Microfinance de l’Atlantique et du Littoral du lundi 19 au lundi 26 août 2024. Les professionnels doivent être de nationalité béninoise ; être éducateur spécialisé ou assistant social de niveau BAC+3 ; avoir au moins 2 ans d’expérience dans le suivi scolaire ou social des enfants handicapés ; et résider dans les communes de Cotonou ou d’Abomey-Calavi.

Le dossier de candidature est constitué d’une lettre de motivation ; un engagement manuscrit pour le respect strict des droits de l’enfant et du secret professionnel ; un Curriculum vitae ; une Copie du CIP ou de la carte nationale d’identité ; une copie du diplôme ou de l’attestation de formation ; une copie des preuves des expériences dans le domaine ; et une liste nominative et l’adresse des enfants autistes suivis, s’il y a lieu.

