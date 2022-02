Recrutement de 05 coachs en entreprenariat et de 80 animateurs territoriaux

Lancement d’un recrutement de cinq (05) coachs en entrepreneuriat et de quatre-vingt (80) animateurs territoriaux au profit d’une structure spécialisée dans l’assainissement du cadre de vie. L’information a été rendue publique par le Coordonnateur du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) à travers un communiqué en date du 03 février 2022.

La structure spécialisée dans l’assainissement du cadre de vie recrute cinq (05) coachs en entrepreneuriat et quatre-vingt (80) animateurs territoriaux en vue de l’opérationnalisation de ses composantes tri-valorisation et le renforcement de ses activités de sensibilisation. Les candidats à l’emploi désireux de postuler doivent être titulaire d’une licence dans l’une ou l’autre des filières suivantes : entrepreneuriat ; économie-gestion ; environnement santé ; hygiène et assainissement et développement communautaire.

Les candidats à l’emploi sont invités à s’inscrire sur la plateforme du Programme à l’adresse ci-après : www.psie.bj afin de pouvoir postuler auxdites offres.

